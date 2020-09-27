В письме они утверждают, что ректор Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева Гульзада Шакуликова назначила высокую зарплату руководителям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три дня искали пропавшего мужчину в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 сентября преподаватели вуза написали открытое письмо министру образования РК Асхату Аймагамбетову. Это письмо выложил в Facebook пользователь Аскар Куанов. "Уважаемый Асхат Канатович!!! Мы, преподаватели Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева  обеспокоены и крайне возмущены принимаемыми решениями Председателя Правления-ректора университета Шакуликовой Г.Т. по реструктуризации и оптимизации штатов и просим Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию. Хотим пояснить, что с её назначением на должность ректора ВУЗа (декабрь 2019 г.),  в марте, а затем и в июне т.г. произведены реструктуризация учебного заведения и кадровые сокращения (21 пенсионеры). Но, после структурных изменений и сократив некоторые позиции университета, Г.Шакуликова создала новые должности, куда на руководящие должности пригласила более 10 человек (из городов Алматы и Нур-Султан), назначив им высокую заработную плату. К примеру, зарплата специалиста и начальника отдела составляет 300 тыс.тенге, а директора Департамента и Проректора до 700 тыс.тенге. Мы возмущены тем, что ректор учебного заведения, под предлогом экономии финансовых средств и повышения зарплаты профессорско-преподавательскому составу ВУЗа, упразднила должности заведующих кафедр и лаборантов, тем самым вынудила профессионалов уволиться с работы. Хотя, университет испытывает недостаток в преподавателях с учеными степенями. Возникает резонный вопрос, почему бы не использовать для работы высвободившихся руководителей кафедр, какая была необходимость приглашать специалистов извне. Кроме этого, иногородних работников, по указанию ректора, разместили в общежитии и в оздоровительном центре, предназначенных для студентов. Их коммунальные услуги оплачиваются за счет университета, это также финансовые затраты для ВУЗа. Вместе с этим, для комфортного проживания «приезжих» затеян капитальный ремонт общежития (в 2018 году произведен аналогичный ремонт). Хотя, с целью экономий финансовых средств можно было провести косметический ремонт, что обошлось для бюджета ВУЗА намного дешевле", - пишут преподаватели (стиль и орфография сохранены). Профессорско-преподавательский состав, конкретных Ф.И.О. нет, так как "опасаясь за преследование со стороны Шакуликовой, оставил за собой право не подписывать обращение", просит Минобр "разобраться в сложившейся ситуации и организовать проверку правомерности действии ректора Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева Г.Шакуликовой. В комментариях под постом пользователя последовало немало негативных  слов, подтверждающих то, о чем написали преподы вуза. Но пользователь Улдай Койбакова, являющаяся работником университета, отметила, что письмо все же анонимное и сейчас его историей занялись. Гульзада Шакуликова ответила, что приглашение преподавателей и сотрудников из других регионов требует обеспечения для них базовых условий проживания и конкурентного дохода. - С 1 сентября заработная плата преподавателей была увеличена на 20%, с 1 января 2021 года планируется еще на 20%. К сожалению, университет не располагает жилым комплексом для приглашенных сотрудников. В целях рационального использования финансовых и материальных ресурсов Правлением Университета было принято решение о размещении приглашенных сотрудников в общежитии Университета. Ремонтные работы в общежитии направлены на создание комфортных условий, с учетом дальнейшего расширения состава высококонкурентных сотрудников, - заявила Гульзада Шакуликова. Она отметила, что разразившийся на мировом масштабе кризис потребовал незамедлительных ответных действий на всех уровнях и что система образования должна была перейти в онлайн-формат. Мир изменился и в связи с чем руководство университета приняло новую стратегию развития, с приоритетом на внутреннюю трансформацию для качественных и эффективных ответов на внешние вызовы. Таким образом, Шакуликова дала понять, что прежние кадры в плане онлайн-обучения не подкованы. К тому же она напомнила, что до ее прихода в АУНГ, этот вуз слыл сильно коррумпированным, поэтому и пришлось, грубо говоря, заменить кадры. - Во всей этой цепочке состояние АУНГ, являющегося единственным специализированным вузом по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли РК, оказалось не в простом положении. Тогда и начал возникать вопрос острого дефицита кадров, от квалификации и подготовленности которых зависит качество обучения в вузе в онлайн формате. Основная миссия Университета - это обеспечить качественное образование нашим студентам! Университет развивается и стремится выполнить свою стратегическую задачу - стать Центром компетенций по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли нашей страны, - отметила ректор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА 