В письме они утверждают, что ректор Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева Гульзада Шакуликова назначила высокую зарплату руководителям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
25 сентября преподаватели вуза написали открытое письмо министру образования РК Асхату Аймагамбетову. Это письмо
выложил в Facebook пользователь Аскар Куанов.
"Уважаемый Асхат Канатович!!!
Мы, преподаватели Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева обеспокоены и крайне возмущены принимаемыми решениями Председателя Правления-ректора университета Шакуликовой Г.Т. по реструктуризации и оптимизации штатов и просим Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию.
Хотим пояснить, что с её назначением на должность ректора ВУЗа (декабрь 2019 г.), в марте, а затем и в июне т.г. произведены реструктуризация учебного заведения и кадровые сокращения (21 пенсионеры). Но, после структурных изменений и сократив некоторые позиции университета, Г.Шакуликова создала новые должности, куда на руководящие должности пригласила более 10 человек (из городов Алматы и Нур-Султан), назначив им высокую заработную плату. К примеру, зарплата специалиста и начальника отдела составляет 300 тыс.тенге, а директора Департамента и Проректора до 700 тыс.тенге.
Мы возмущены тем, что ректор учебного заведения, под предлогом экономии финансовых средств и повышения зарплаты профессорско-преподавательскому составу ВУЗа, упразднила должности заведующих кафедр и лаборантов, тем самым вынудила профессионалов уволиться с работы. Хотя, университет испытывает недостаток в преподавателях с учеными степенями. Возникает резонный вопрос, почему бы не использовать для работы высвободившихся руководителей кафедр, какая была необходимость приглашать специалистов извне. Кроме этого, иногородних работников, по указанию ректора, разместили в общежитии и в оздоровительном центре, предназначенных для студентов. Их коммунальные услуги оплачиваются за счет университета, это также финансовые затраты для ВУЗа.
Вместе с этим, для комфортного проживания «приезжих» затеян капитальный ремонт общежития (в 2018 году произведен аналогичный ремонт). Хотя, с целью экономий финансовых средств можно было провести косметический ремонт, что обошлось для бюджета ВУЗА намного дешевле", - пишут преподаватели (стиль и орфография сохранены).
Профессорско-преподавательский состав, конкретных Ф.И.О. нет, так как "опасаясь за преследование со стороны Шакуликовой, оставил за собой право не подписывать обращение", просит Минобр "разобраться в сложившейся ситуации и организовать проверку правомерности действии ректора Атырауского университета нефти и газа им.С.Утебаева Г.Шакуликовой.
В комментариях под постом пользователя последовало немало негативных слов, подтверждающих то, о чем написали преподы вуза. Но пользователь Улдай Койбакова, являющаяся работником университета, отметила, что письмо все же анонимное и сейчас его историей занялись.
Гульзада Шакуликова ответила, что приглашение преподавателей и сотрудников из других регионов требует обеспечения для них базовых условий проживания и конкурентного дохода.
- С 1 сентября заработная плата преподавателей была увеличена на 20%, с 1 января 2021 года планируется еще на 20%. К сожалению, университет не располагает жилым комплексом для приглашенных сотрудников. В целях рационального использования финансовых и материальных ресурсов Правлением Университета было принято решение о размещении приглашенных сотрудников в общежитии Университета. Ремонтные работы в общежитии направлены на создание комфортных условий, с учетом дальнейшего расширения состава высококонкурентных сотрудников, - заявила Гульзада Шакуликова.
Она отметила, что разразившийся на мировом масштабе кризис потребовал незамедлительных ответных действий на всех уровнях и что система образования должна была перейти в онлайн-формат.
Мир изменился и в связи с чем руководство университета приняло новую стратегию развития, с приоритетом на внутреннюю трансформацию для качественных и эффективных ответов на внешние вызовы.
Таким образом, Шакуликова дала понять, что прежние кадры в плане онлайн-обучения не подкованы. К тому же она напомнила, что до ее прихода в АУНГ, этот вуз слыл сильно коррумпированным, поэтому и пришлось, грубо говоря, заменить кадры.
- Во всей этой цепочке состояние АУНГ, являющегося единственным специализированным вузом по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли РК, оказалось не в простом положении. Тогда и начал возникать вопрос острого дефицита кадров, от квалификации и подготовленности которых зависит качество обучения в вузе в онлайн формате. Основная миссия Университета - это обеспечить качественное образование нашим студентам! Университет развивается и стремится выполнить свою стратегическую задачу - стать Центром компетенций по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли нашей страны, - отметила ректор.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА