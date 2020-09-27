​ ​Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас в области идет поэтапное смягчение карантинных требований. Однако, еще рано расслабляться – наступает сезон похолодания, когда вирус активизируется. Поэтому необходимо соблюдать элементарные санитарные требования: не посещать многолюдные места, соблюдать социальную дистанцию, носить маску, использовать одноразовые перчатки, мыть руки мылом, - сообщила заместитель главного врача Атырауской городской поликлиники №3 Клара Жасакбаева. По словам врача, поликлиника работает в штатном режиме, до 20.00. Наряду с плановыми прививками производится и прививка вакцины против гриппа. ​ ​ При наличии у посетителя поликлиники повышенной температуры, его проводят в фильтр- кабинет для уточнения возможного заболевания. При подозрении на COVID-19 или​ случае выявления признаков гриппа, берется ПЦР-тест, самого пациента возвращают домой. После этого пациента берет под контроль мобильная группа, в состав которой входят фельдшер, врач общей практики и психолог. К слову, 46 тысяч жителей, прикрепленных к поликлинике №3, обслуживают 9 мобильных групп. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.