На заседании Координационного совета Атырауской области рассмотрели вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

По данным надзорного органа, в 2023 году наблюдается рост общей преступности против несовершеннолетних на 21% (со 100 до 121), в том числе половой неприкосновенности на 38,7% (с 31 до 43), детского суицида на 156,3% (с 16 до 41).

Кроме этого, во время проверок прокуроры установили более 1 200 нарушений в организациях образования всех форм собственности. Нарушения касаются сфер безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности.

– В стране у каждого ребенка должно быть счастливое и безопасное детство. Формирование правосознания и культуры в профилактике правонарушений среди подростков является одним из основных приоритетов, - подчеркнул руководитель надзорного органа Бауыржан Жумаканов.

В заключение прокурор области поручил провести качественную работу и усилить меры по борьбе с преступностью.