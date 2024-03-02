Нурхат Калдыбаев был спортсменом, призёром и победителем множества турниров, кандидатом в мастера спорта. В мае 2022 года у Нурхата врачи диагностировали острый лимфобластный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга, при котором здоровые клетки крови замещаются опухолевыми клетками — прим. автора).

Был объявлен сбор на лечение и неравнодушные казахстанцы помогли собрать необходимую сумму. В прошлом году родители возили его в Турцию, где он проходил химиотерапию, трансплантацию костного мозга и реабилитацию. После годового лечения, юноша пошёл на поправку.

А 1 марта мама Нурхата, Жанаргуль Туктубаева сообщила, что ее сын ушел из жизни.

— Сын поступил в городскую многопрофильную больницу четвертого февраля, 12 дней лечился. Потом его состояние ухудшилось. Он пролежал в реанимации 13 дней, 90% поражение, — рассказала мама спортсмена.

Похороны Нурхата Калдыбаева пройдут третьего марта.