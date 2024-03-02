траншеи прорыли без откоса и их ширина составляла 60-70 сантиметров, когда согласно ПСД должна была составлять 1,2 метра;

образующие колодец железобетонные кольца были с трещинами и между швов не залили цементного раствора;

кольца обработали только одним тонким слоем гидроизоляции;

колодцы сверху не залили водонепроницаемым покрытием, не было отмостки вокруг люка и щебенки;

вместо чугунного люка, установили пластиковый;

не провели сигнальную ленту;

на насосной станции не посеяли газон площадью 21 000 м², на что в смете заложено 19,5 миллионов тенге;

резервуар для воды наполовину заполнили грязной и мутной водой с плавающим мусором;

не полностью залили стяжку водонапорной башни и в насосной станции;

внутри колодцев наблюдалась сырость и влага, так как в него попадали грунтовые воды, чего допускать нельзя.

— На объектах отсутствовал точечный контроль за выполнением работ со стороны бывшего акима Тулегена Турегалиева и действующего акима Жумакелди Батырниязова, а также его заместителя Ерболата Ахметова и других ответственных лиц, — пояснил председатель республиканского общественного объединения Adildik Joly Бауыржан Заки Ахметжан.

ТОО «СМУ ШЫҒЫС» за нарушение закона при СМР на 690 000 тенге по статье 312 КоАП РК «Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан» и за нарушение техдокументации на 86 250 тенге по статье 315 КоАП РК «Нарушение правил оформления исполнительной технической документации»; Руководителя отдела строительства Артура Искакова на 103 500 тенге по статье 312 КоАП РК; Эксперта авторского надзора ТОО «Инженер+» Бисембаева на 434 700 тенге с приостановлением аттестата эксперта на шесть месяцев по статье 317 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан при осуществлении экспертных работ и инжиниринговых услуг»; ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» за осуществление технадзора с нарушением закона на 1 690 500 тенге по статье 317 КоАП РК.

Филиал Adildik Joly в ЗКО провёл мониторинг портала goszakup.gov.kz. Выяснилось, что в марте 2022 года руководитель отдела строительства Сырымского района Артур Искаков заключил договор с директором ТОО «СМУ ШЫҒЫС» Дарын Абжановым на сумму 671 196 983 тенге. На эти деньги за 11 месяцев компания обещала провести водоснабжение в сёлах Булан и Жамбыл. Шестого марта прошлого года на объект в Булан выехали член Общественного совета ЗКО Марлен Имангалиев, районный депутат Серик Зиятов и эксперт коалиции Kun Jarygy Арман Ахметкалиев. Они установили, что работы по водоснабжению не завершили, более того их выполнили некачественно:По заявлению филиала Adildik Joly виновных оштрафовали:К слову, все нарушения устранили.