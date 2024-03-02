Грубые нарушения выявили при проведении водоснабжения в сёла ЗКО
Филиал Adildik Joly в ЗКО провёл мониторинг портала goszakup.gov.kz. Выяснилось, что в марте 2022 года руководитель отдела строительства Сырымского района Артур Искаков заключил договор с директором ТОО «СМУ ШЫҒЫС» Дарын Абжановым на сумму 671 196 983 тенге. На эти деньги за 11 месяцев компания обещала провести водоснабжение в сёлах Булан и Жамбыл.
Шестого марта прошлого года на объект в Булан выехали член Общественного совета ЗКО Марлен Имангалиев, районный депутат Серик Зиятов и эксперт коалиции Kun Jarygy Арман Ахметкалиев. Они установили, что работы по водоснабжению не завершили, более того их выполнили некачественно:
траншеи прорыли без откоса и их ширина составляла 60-70 сантиметров, когда согласно ПСД должна была составлять 1,2 метра;
образующие колодец железобетонные кольца были с трещинами и между швов не залили цементного раствора;
кольца обработали только одним тонким слоем гидроизоляции;
колодцы сверху не залили водонепроницаемым покрытием, не было отмостки вокруг люка и щебенки;
вместо чугунного люка, установили пластиковый;
не провели сигнальную ленту;
на насосной станции не посеяли газон площадью 21 000 м², на что в смете заложено 19,5 миллионов тенге;
резервуар для воды наполовину заполнили грязной и мутной водой с плавающим мусором;
не полностью залили стяжку водонапорной башни и в насосной станции;
внутри колодцев наблюдалась сырость и влага, так как в него попадали грунтовые воды, чего допускать нельзя.
— На объектах отсутствовал точечный контроль за выполнением работ со стороны бывшего акима Тулегена Турегалиева и действующего акима Жумакелди Батырниязова, а также его заместителя Ерболата Ахметова и других ответственных лиц, — пояснил председатель республиканского общественного объединения Adildik Joly Бауыржан Заки Ахметжан.
По заявлению филиала Adildik Joly виновных оштрафовали:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС» за нарушение закона при СМР на 690 000 тенге по статье 312 КоАП РК «Выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства Республики Казахстан» и за нарушение техдокументации на 86 250 тенге по статье 315 КоАП РК «Нарушение правил оформления исполнительной технической документации»;
Руководителя отдела строительства Артура Искакова на 103 500 тенге по статье 312 КоАП РК;
Эксперта авторского надзора ТОО «Инженер+» Бисембаева на 434 700 тенге с приостановлением аттестата эксперта на шесть месяцев по статье 317 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан при осуществлении экспертных работ и инжиниринговых услуг»;
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» за осуществление технадзора с нарушением закона на 1 690 500 тенге по статье 317 КоАП РК.