Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев сообщил, что заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет.

— Данный инцидент произошел в Аксае. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес. По данным следствия, женщина передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину. О готовившемся преступлении нам стало известно за большое количество дней, а задержали подозреваемых 26 февраля. Мы предотвратили убийство, потерпевший жив и здоров, — сообщил начальник ДП ЗКО.

Полицейские расследуют уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия. Ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались. Сейчас они находятся под стражей.