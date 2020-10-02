Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста отдела экономики и финансов Бурлинского района Айгуль Абдиевой, эта программа в районе как и во всей республике работает с 2009 года. В отдел экономики и финансов за получением подъемных и кредита на получение жилья специалисты, приехавшие в район по программе "Сдипломом в село", должны обращаться уже после трудоустройства. То есть у специалиста должен быть с собой диплом и трудовая книжка с записью о трудоустройстве. - Также хотелось бы отметить, если молодой специалист приходит к нам в 2020 году, то помощь он получит в 2021 году, соответственно, если он придет даже в январе 2021 года - то помощь он получит в 2022 году. Это происходит потому, что мы формируем списки, а потом запрашиваем средства из бюджета на следующий год. Мы оказываем два вида помощи. Первый - предоставление подъемного пособия в размере 100 МРП. Второе - предоставление бюджетного кредита для строительства или приобретения жилья в размере 1500 МРП (4,1 млн тенге - в 2020 году), - рассказала Айгуль Абдиева. В 2020 году по списку района было 64 специалиста, все они получили подъемные в размере 100 МРП. Общая сумма выплат составила 17,7 миллиона тенге. Эти средства выделяются из местного бюджета. Что касается денег, выделяемых на строительство и приобретение жилья, в этом году не было желающих строить. В 2020 году 53 специалиста получили средства на приобретение жилья. Общая сумма выплат составила 218,7 миллиона тенге. Деньги на эту выплату выделяются из республиканского бюджета. На следующий год в очереди на эту выплату стоит 118 человек. Стоит отметить, что все средства выдаются в порядке очередности. - Что касается сферы деятельности специалистов, приехавших по программе "С дипломом в село", 82% - это работники образования. В основном молодые специалисты едут в села с высоким потенциалом развития - Бурлин, Пугачево, Жарсуат, Приуральное, Бумаколь. То есть они приобретают там жилье, заводят семьи и планируют остаться. А вот в села с низким потенциалом развития - Александровка, Каркудук - специалисты приезжают, но не хотят приобретать там жилье, то есть у них в планах уехать оттуда со временем, - пояснила Айгуль Абдиева. К слову, специалист, приехавший по госпрограмме в село и получивший хотя бы один вид помощи, обязан отработать три года в этом селе, в противном случае он будет вынужден вернуть деньги государству. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.