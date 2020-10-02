Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, стражи порядка останавливают машины, владельцы которых не оплачивают штрафы. – Лихачей у нас оказалось немало. Так, владелец Lexus нарушил скоростной режим восемь раз, за что ему были выписаны штрафы на общую сумму около 153 тысяч тенге. Водитель автомашины ВАЗ-2110 превысил допустимую скорость 22 раза, общая сумма наложенных на него штрафов составила более 417 тысяч тенге. Но рекордсменом среди нарушителей стал владелец другой "десятки". Он попал на прицел скоростемера целых 45 раз и собрал более одного млн тенге штрафов, - рассказали в полиции. Как отметили полицейские, все три автомашины имеют российские госномера. Автомобили лихачей, не оплативших штрафы, были отправлены на платную автостоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.