Лидию Краденову нашли сегодня, 2 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четвертые сутки родственники разыскивают пропавшую женщину в Уральске Как рассказали родственники пропавшей женщины, Лидия Краденова все это время провела в женском монастыре. Однако утром покинула его. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что утром 2 октября сотрудники полиции нашли Лидию Краденову в ЦОНе Уральска. - Лидия Краденова в данный момент находится в Зачаганском отделе полиции. Другие обстоятельства выясняются, - сообщили в полиции. Напомним, о пропаже Лидии Краденовой родственникам стало известно 28 сентября. Дочь женщины Наталья Соцкая написала заявление в полицию.  