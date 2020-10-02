Всего в школе при учреждении уголовно-исправительной системы УГ-157/9 обучаются 62 осужденных, 49 из которых учатся в классах с казахским языком обучения. Занятия посещают заключенные в возрасте от 18 до 30 лет. Но среди учеников есть два осужденных старше 30-летнего возраста, которые по собственному желанию решили учиться.

О своей работе 53-летняя Бактылы Утаралиева отзывается хорошо, говорит, что особых трудностей у нее не возникает. По специальности она учитель истории, обществоведения и советского права.Бактылы Утаралиева в 1985 году окончила Гурьевский педагогический институт. На данный момент общий учительский стаж составляет 29 лет, 13 из которых Бактылы Утаралиева работает в исправительном учреждении УГ-157/9. – 16 лет я проработала в школе. Трудовой путь начала в сельской школе Мангистауской области. С 1993 по 2007 года работала в школе имени Ы.Алтынсарина города Атырау. В 2007 году меня пригласили работать в исправительное учреждение УГ-157/9. Я согласилась, так как в школе мне приходилось выполнять функции, которые, по сути, я не обязана была выполнять. Ведь до принятия закона "О статусе педагога" учителя некоторые вещи делали бесплатно. Мы работали во время выборов, ходили по домам, составляли какие-то списки, выходили на субботники. Все это отнимало много времени, а у меня были маленькие дети, пожилая свекровь, за которой требовался постоянный уход, - говорит женщина.Вот уже 13 лет Бактылы Утаралиева работает в школе при исправительном учреждении. По ее словам, привыкать к новому рабочему месту ей пришлось недолго, да и трудностей особых не возникало, коллектив принял ее хорошо, все помогали, делились опытом, наставники обучали всем тонкостям работы с заключенными. – Мне, по сути, нет никакой разницы - работать в школе или в исправительной колонии. Обучение ведется по типовой программе, чему дети учатся в школе, тому учатся и осужденные. Главная особенность - это возраст учащихся. Если в школу дети приходят в шесть лет, то в учреждении возраст учащихся составляет от 18 до 30 лет. Мы стараемся проводить интересные уроки, ведь многие из заключенных, будучи на воле, не хотели учиться, а то и вовсе прогуливали уроки. Сейчас многие из них стараются наверстать упущенное, есть учащиеся, которые усердно занимаются, - говорит Бактылы Утаралиева. Нестандартных или чрезвычайных ситуаций, по словам педагога, за 13 лет она не встречала. Все уроки проходят четко по плану в соответствии с расписанием. Неожиданных ситуаций здесь и не должно быть, ведь за порядком следят тщательно, режим обязывает. В школе при УИС работают в основном женщины, поэтому во время уроков в помещениях дежурят военнослужащие и начальники отрядов. – В течение 13 лет работы в учреждении особых случаев не было, не было и ситуации, когда мне что-то или кто-то угрожал. Иногда, конечно, приходится быть строгой, ругать, но учащиеся понимают свои ошибки. Мне приходится не только обучать их, но и воспитывать, ведь обучение и воспитание должны проводиться одновременно. За себя никогда не боялась. Все заключенные - совершеннолетние, увидели жизнь, прошли трудности, делать глупости, находясь в местах лишения свободы, не станут. Они, прежде всего, умеют уважать учителей, - говорит педагог.На вопрос, с кем проще работать: с детьми или с заключенными, Бактылы Утаралиева отвечает, что трудности есть везде. Даже в школе, работая с детьми, есть определенные сложности не только в обучении, но и в воспитании. – Вообще профессия учителя подразумевает собой трудоемкий процесс, который требует много времени и сил. Трудности возникают не только в процессе урока, но и во время подготовки к нему. Мы так же, как и другие учителя, долго сидим перед компьютером, заполняем множество бумаг, и здесь не важно - работаешь ты в обычной школе либо в школе при тюрьме. Я отношусь к своим подопечным как к своим детям, тут я нисколько не преувеличиваю. Они такие же люди как мы, конечно, многие из заключенных в свое время уделяли не достаточно внимания учебе. Но некоторые из них действительно хотят учиться, интересуются темой. Среди моих учеников есть очень способные и смышленые ребята, которые хорошо учились в школе. Но по стечению обстоятельств оказались здесь. Кто-то подрался, кто-то оказался не в то время не в том месте и таким образом попал сюда. А еще многие заключенные любят читать книги, - говорит Бактылы Утаралиева. По истечению срока заключения осужденные покидают стены учреждения, а некоторые освобождаются условно-досрочно. Многие ученики Бактылы Садуовны приходят попрощаться с ней и благодарят ее. – Я, в свою очередь, желаю всем счастья и прошу, чтобы больше сюда не возвращались. Иногда я встречаю своих бывших учеников на улице, они здороваются, спрашивают, как у меня дела. А меня больше всего интересует их дальнейшая судьба, устроились ли они на работу, смогли ли создать семью. Многие ребята встают на путь исправления, в таких случаях я очень радуюсь за них. Сильно огорчаюсь, когда кто-то все же снова возвращается в учреждение. Такие случаи тоже встречаются. Но такова жизнь, и с этим ничего не поделаешь. Многие из них из неблагополучных семей, - добавила педагог. Бактылы Утаралиева воспитала и вырастила трех дочерей и сына. Старшая дочь Алтынай недавно вышла замуж, работает журналистом в местном издании. Вторая дочь Арайлым работает в Атырауском гражданском центре. Младшая дочь Айша учится в пятом классе. Сын Бекет недавно вернулся из армии и сейчас посещает курсы инженера-сапера. Супруг Бактылы Утаралиевой работает на месторождении Тенгиз. Свободное время педагог посвящает своей семье.УГ-157/9 является учреждением общего режима. Здесь отбывают наказание люди, совершившие имущественные преступления, такие как кражи, грабежи, вымогательства и мошенничества. Стоит отметить, что в департаменте уголовно-исправительной системы Атырауской области делают все, чтобы заключенные не возвращались в учреждения, помогают найти работу, обрести смысл жизни и жить дальше, как и все нормальные люди.Внеклассный урок в школе при УИС Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.