Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области начато расследование в отношении старшего следователя следственного управления Департамента экономических расследований по ЗКО и оперуполномоченного оперативного управления ДЭР по ЗКО. - Они 1 октября путем обмана и злоупотреблением доверия жительницы ЗКО под предлогом оказания содействия в прекращении уголовного дела, находящегося в производстве другого органа, завладели денежными средствами в сумме 5 млн тенге, - сообщили в антикорруционной службе. Сотрудники ДЭР по ЗКО задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП г.Уральск. Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судами.