Сегодня, 2 октября, в областном акимате состоялось награждение педагогов, участвовавших в республиканском конкурсе «Педагог года-2020». Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, награждение проходило по всей республике в формате видеоконференции. Конкурс «Лучший педагог» проводится в стране с 2012 года. — Основной целью конкурса является повышение имиджа педагога, обмен опытом ведущих специалистом в сфере образования. Всего из нашей области путевку на участие получили семь педагогов, представлявших дошкольные учреждения, учреждения среднего образования, а так же колледжи. Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поздравил педагогов с профессиональным праздником и наградил победителей, — сообщили в ведомстве. Стоит отметить, что по итогам конкурса победителями были признаны два педагога из ЗКО — это учитель истории и права средней общеобразовательной школы имени К. Мырза Али и педагог областного центра технического творчества Мирболат Куспанов. Они были награждены нагрудными знаками «Лучший педагог образовательного учреждения-2020», а также денежным сертификатом на сумму 2,7 млн тенге. Награды вручал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев.