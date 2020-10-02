Дамир Бакытжан написал заявление по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 168 человек эвакуировали из школы Атырау после сообщения о заложенной бомбе Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник отдела образований района Байтерек Серик Сафиуллин рассказал, что в тот же день поехал в Январцевскую школу, чтобы разобраться в случившемся. - На следующий день должен был состояться совет по этике при школе, чтобы дать рекомендацию директору школы. Однако утром того дня педагог пришел в школу и написал заявление по собственному желанию, - сообщил Серик Сафиуллин. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители учеников Январцевской школы. Они рассказали, что учитель английского языка выкладывает в TikTok видео с нецензурной бранью, а их дети смотрят его. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.