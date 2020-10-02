Куски штукатурки обрушились на парты учащихся класса предшкольной подготовки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе поселка Достык района Байтерек. Как рассказала мама одного из учеников Снежана Головчик, 9 сентября она как обычно с утра повела сына в школу, а к 10.00 ей позвонила классный руководитель и попросила немедленно прийти.
– В школе меня встретила классный руководитель и завуч, повели в класс. Я была в ужасе, увидев огромные куски цемента и штукатурки. Они были везде: на партах, на полу, весь класс был в пыли, детей не было. Меня стали успокаивать, я потребовала, чтобы мне привели моего ребенка. Его привели, я пощупала голову на наличие гематом. Оказалось, он сидел, наклонившись вперед, и куски штукатурки на него не упали. Его трясло, он был в шоке, постоянно смотрел на потолок. Я забрала сына домой, наблюдала за ним. На следующий день мы пошли к директору, она была уже в курсе, - говорит Снежана Головчик.
По словам женщины, здание школы находится в плохом состоянии.
– Рваный линолеум и старые парты - это полбеды. Здание требует капитального ремонта, косметическим тут не обойтись. Нужно сносить школу и строить заново. Сейчас нас не впускают в школу, ссылаясь на карантин. Но учителя ведь видят все это каждый день, проблема образовалась не за один день. Как они могут рисковать здоровьем и жизнью детей? - возмущается Снежана Головчик.
Директор сельской школы Светлана Голубева рассказала, что случай произошел две недели назад в классе предшкольной подготовки. Во время урока частично обрушился потолок.
– Штукатурка упала на парту одного из учеников. Ребенку оказали психологическую помощь, никто не пострадал. Здание школы старое, 1982 года постройки. В настоящий момент готовится проектно-сметная документация на строительство нового здания школы. Возводить здание школы, скорее всего, начнут уже в следующем году, - рассказала Светлана Голубева.
Стоит отметить, что всего в сельской школе обучается 821 ученик, 115 из которых посещают дежурные классы.
Аким сельского округа Достык Абубакир Толеуов отметил, что разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового здания школы, ведутся топографические съемки, процесс контролирует архитектор района.
– На строительство выделен земельный участок в пять гектаров. В следующем году планируется начать строительство здания школы на 900 мест, - отметил Абубакир Толеуов.
Напомним, это не первый подобный случай в области. Так, 8 ноября 2019 года в кабинете химии СОШ №31 с потолка отвалились
куски штукатурки и упали на парты. В декабре 2019 года в школе сельского округа Аксуат отвалилась штукатурка
и упала на плечо ученицы.
