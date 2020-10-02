Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил областной станции скорой медицинской помощи ключи от 22 новых автомобилей скорой помощи. - Сегодня, в преддверии празднования Дня города, мы хотим поделиться еще одной радостной новостью. При поддержке Министерства здравоохранения, в регион прибыли 22 автомобиля скорой медицинской помощи. В борьбе с коронавирусом мы очень высоко ценим усилия и плодотворный труд наших врачей. На первом этапе пандемии мы получили очень большой урок. На сегодняшний день мы готовимся ко «второй волне», учитывая все прошлые недостатки. В области имеется достаточное количество лекарственных средств и оборудования. Врачи получили большой опыт. При поддержке правительства продолжится оказание помощи в сфере здравоохранения. В ноябре текущего года в область будут доставлены еще 18 автомашин скорой медицинской помощи. Мировая пандемия COVID-19 сделала важным сохранение здоровья нации. Поэтому наша главная цель - развитие сферы здравоохранения. Уважаемые медицинские работники, поздравляю вас с пополнением автопарка скорой помощи, который позволит вам оперативно оказывать помощь людям, - сказал Махамбет Досмухамбетов на церемонии вручения ключей от автомобилей скорой медицинской помощи. В следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно обеспечить объекты здравоохранения 60 единицами автотранспорта. Новые автомобили оснащены необходимым инвентарем для оказания первой медицинской помощи пациентам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.