Пьяный водитель был замечен местными жителями, которые вызвали наряд полиции 1 октября в 20.00. Инцидент произошел на пересечении улиц Самарская и Савичева. Как выяснилось, строительством дороги занимается подрядная организация - ТОО "Адал Арна". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что пьяный мужчина был задержан и помещен в камеру временного содержания. - Его привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Дело уже направлено в суд, - пояснили в ведомстве. Как рассказал куратор по технике ТОО "Адал Арна" Бауыржан Есенаманов, мужчина, которого задержали на объекте, был принят на работу в ТОО "Адал Арна" 15 мая этого года на должность дорожного рабочего и 28 сентября он уволился по собственному желанию. - Дело в том, что на объекте у нас стоял запасной каток. Потому что тот, на котором шли работы, иногда давал сбои. И чтобы не допустить остановки строительства, еще один каток был в резерве. Как за руль резервной техники попал мужчина, это большой вопрос. Все были заняты процессом укладки асфальтобетона. Видимо, бывший сотрудник в пьяном виде незаметно пробрался на объект и стал укладывать асфальт, - отметил Бауыржан Есенаманов. Также куратор по технике отметил, что каждый работник проходит у них предрейсовый осмотр, в том числе и алкотест. - Мы все делаем, чтобы дорога была качественная, - заверил он. Также он отметил, что в ближайшее время строительство дороги на этом объекте будет завершено.

Видео 18+! Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

2yCV2ADC5JM

