После демонтажа была выявлена просадка здания и деформация колонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Здание терминала аэропорта города Уральск было построено в 1979 году. Первые переговоры по реконструкции терминала аэропорта были начаты в 2017 году. Так как терминал аэропорта находился в частных руках и владелец не имел возможности самостоятельно реконструировать его, было принято решение объявить партнерство между акиматом ЗКО и ТОО «Международный аэропорт «Орал». В рамках этого партнерства объект (терминал аэропорта - прим.автора) выкупает государство, далее реконструируют за счет средств КПО б.в., а затем передают в управление по договору совместной деятельности.
Первый заместитель председателя правления АО «СПК "Aqjaiyq" Артур Доскалиев рассказал, что изначально планировалась только реконструкция объекта, однако в ходе работ была выявлена просадка существующего здания, деформация колонн и дальнейшее навешивание и расширение на него было невозможным. Согласно заключению технического обследования АО «КАЗНИИСА», был рекомендован снос старого терминала. Также в связи с этим были приостановлены все работы, а проект прошел на корректировку проектно-сметной документации.
- На сегодняшний день ведется корректировка ПСД, ориентировочный срок окончания работ - вторая половина октября. Далее проект будет направлен на государственную экспертизу, где в течение 45 рабочих дней будет сделано заключение по проекту, - отметил Артур Доскалиев.
Озвучить стоимость проекта представители АО СПК "Aqjaiyq" после корректировки затрудняются, так как цена вопроса будет известна только после пройденной экспертизы.
Между тем первый проект разрабатывала компания ТОО "Edli&Co", на сегодняшний день проект находится на корректировке у компании ТОО "Кульман".
- Первоначальная стоимость проекта составляла 2,4 млрд тенге, где заказчиком выступила ТОО «МА «Орал». Они передали готовую ПСД нам вместе со зданием. Мощность проекта составляет 200 пассажиров в час. Он будет обслуживать и внутренние, и международные рейсы в едином комплексе. Соответственно, предусмотрена зона международного вылета и зона внутренних полетов, пассажиры этих зон в случае одновременного прилета ни в коем случае не буду пересекаться, - рассказал директор департамента строительства АО СПК "Aqjaiyq" Асылхан Хайрлиев.
Он отметил, что новое строение будет предусматривать возможность установки рукава для посадки пассажиров на борт самолета.
К слову, конструкции старого аэропорта были полностью демонтированы.
- Витражи будут стеклянными с панорамным видом, как и в других международных аэропортах. Перед зданием проходили сети, в случае аварии необходимо было демонтировать всю переднюю часть здания. Новый проект предусматривает перенос сетей. Даже в случае аварии терминал будет функционировать. Также перрон был рассчитан раньше на 6 воздушных судов, а сейчас на 4, так как его часть была выделена под здание, - пояснил председатель правления АО СПК "Aqjaiyq".
Главным архитектором проекта является Нариман Искиндиров.
- По новому проекту отдалили парковочную зону по требованиям безопасности на 50-60 метров от терминала. Она рассчитана примерно на 100 автомобилей. Кстати, ее уже сделали на 80%. Перед терминалом смогут парковаться только такси, автобусы и спецавтотранспорт, - отметил директор департамента строительства АО СПК "Aqjaiyq".
Также по проекту в новом здании будет достаточное количество санузлов, к тому же предусмотрены комнаты для матери и ребенка. Появятся фудкорты, две багажные ленты, здание будет двухэтажным. Накопители будут рассчитаны на 200 человек. Общая площадь терминала составит около 7 тысяч квадратных метров.
Нужно отметить, что ранее аким ЗКО Гали Искалиев отмечал, что срок строительства аэропорта предположительно закончится в 2021 году. Однако сейчас срок начала строительства точно неизвестен, так как он определяется экспертизой.
, 20 января в аэропорту Уральска состоялась презентация нового эскизного проекта. Тогда замакима ЗКО Тимуржан Шакимов рассказал, что по заключению АО "КазНИИСА" второй и третий отсеки терминала аэропорта должны полностью демонтировать. У других двух отсеков останутся только фундамент и колонны.
