Как сообщили в РГП "Казгидромет", 3 октября в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов тела, ночью опустятся до +5 градусов. В Атырау будет солнечно, днем +24 градуса, ночью +8 градусов. Такая же солнечная погода ожидается в Актобе, днем 19 градусов тепла, ночью +2 градуса. В Актау переменная облачность, днем +24 градуса, ночью +14 градусов.