Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудникам удалось задержать два автомобиля с горюче-смазочными материалами. – При выезде с территории Макатского района полицейские остановили две автомашины "Газель", в ходе проверки которой были обнаружены загруженные на автомашину горюче-смазочные материалы, а также устройства для откачки и перекачки данной жидкости. В ходе проверки у двух водителей транспортных средств никаких разрешительных документов при себе не было. Общий вес ГСМ составил 6,6 тонны. Назначена экспертиза горюче-смазочных материалов, - сообщили в полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 197 УК РК "Транспортировка нефтепродуктов без документов, подтверждающих их происхождение".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.