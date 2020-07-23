Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулета Самета 14 июля в департамент поступило заявление о том, что из соцсети заявитель узнал о том, что в условиях нехватки медикаментов и карантина некий гражданин продает лекарства, которых нет в аптеках Уральска. - Заявление было зарегистрировано, в тот же день с участием заявителя проведен контрольный закуп указанных лекарственных препаратов, а именно "Ингавирин" и "Азитромицин" - 5 упаковок и "Цефтриаксон" - 38 ампул, общая стоимость которых составила 66 638 тенге. Материал передан в департамент контроля качества безопасности товаров и услуг по ЗКО, - сообщил Нурдаулет Самет. В отношении нарушителя составлены два протокола об адмправонарушениях - по факту безлицензионной деятельности и по факту реализации и хранения незарегистрированных препаратов. По первому факту судом был наложен штраф, по второму факту дело находится в суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.