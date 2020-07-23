Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов, в качестве резервного стационара выбрано здание студенческого общежития. - В виде резерва для увеличения стационарных койко-мест мы проработали помещение - это общежитие на 80 мест, которое принадлежит колледжа новых технологий по улице Жамбыла. Помещение полностью подходит, СЭС отработали, они сказали, что по всем нормам подходит. Колледж ранее был передан под управление частного предпринимателя, с ней мы переговорили. Она, понимая всю сложность ситуации с пандемией, согласилась предоставить свое помещение. Там все готово, - заявил Тимуржан Шакимов. Аким ЗКО Гали Искалиев распорядился подготовить все необходимое для открытия провизорного стационара. - Мы открыли провизорный стационары на базе действующих больниц, поэтому с персоналом проблем не было. Сейчас мы должны снять дефицит врачей за счет выпускников медицинских учебных заведений, за счет врачей, которые болеют и открыть дополнительный стационар на 80 мест. Больные должны находиться в хороших условиях, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.