По данным РГП "Казгидромет", 24 июля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 32 градуса выше нуля, ночью +15. Жаркая погода без осадков ожидается и в Атырау, днем +35, ночью +23. В Актобе переменная облачность, днем +30, ночью +17. Малооблачную погоду и повышение температуры воздуха до 34 градусов днем синоптики прогнозируют в Актау, ночью столбики термометров покажут 23 градуса тепла.