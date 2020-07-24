Иллюстративное фото из архива "МГ" – На сегодня в условиях карантина ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательно. С учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые не выполняют эти требования. Доказано, что маска действительно защищает от передачи инфекции, потому что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Никто не сомневается в его высокой заразности, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК. Главный госсанврач отметила, что подобное требование ношения масок на улице отражено в 43-м постановлении от 26 июня. – Руки - это то, через что передается инфекция. Передача инфекций идет через слизистую. Есть исследования, которые говорят, что мы произвольно до 5-6 раз касаемся своего лица. Это один из путей передачи инфекции, - предупредила она. Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил, что всего было выявлено 4,5 тысячи нарушений. – Около четверти нарушений было связано с нарушением масочного режима. Мы совместно с мобильными группами занимается разъяснительными работами, - сказал Калайчиди. Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин посоветовал казахстанцам не носить медицинские маски на улице. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.