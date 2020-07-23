Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев, чтобы похоронить умершего по мусульманским обрядам, надо будет заплатить около 87 тысяч тенге, и около 75 тысяч тенге стоит захоронение по христианским обычаям. - Мы провели анализ, изучили рынок оказания ритуальных услуг. В городе такие услуги оказывают три агентства - это АО "Талап", ИП "Орал-ритуал" и ИП "Асилиса". Анализ и мониторинг показал, что цена по сравнению с докарантинным периодом существенно не поменялась. Есть небольшое превышение цены, но это связано с тем, что ритуальные агентства стали дополнительно обеспечивать своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. В цену они включили только эти расходы. Средняя стоимость захоронения по мусульманским обычаям составляет около 87 тысяч тенге, по христианским обрядам - порядка 75 тысяч тенге, - рассказал Серик Егизбаев. Стоит отметить, что захоронение умерших от COVID-19 занимается ИП "Асилиса", которое заключило договор с отделам ЖКХ города Уральск. Выяснилось, что теперь хоронить тела в цинковых гробах стоимостью 50 тысяч тенге вовсе не обязательно. - Стоимость захоронения умерших от коронавирусной инфекции составляет по мусульманским обрядам 75 тысяч тенге, а по христианским- 59 тысяч тенге, при этом земля предоставляется бесплатно. На начальном этапе цены были выше, так как изначально нужно было хоронить в цинковых гробах. Теперь это вовсе не обязательно, хоронить людей теперь нужно в специальных капсулах. Поэтому цены сейчас намного снижены, - отметил Серик Егизбаев. Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что ритуальные агентства в нынешней ситуации не должны делать дополнительные наценки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.