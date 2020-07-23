Со слов очевидцев, водитель автомобиля "Лада Калина" врезался в столб примерно в 15.00. - Водитель въехал в столб, после чего он упал и потащил за собой другие столбы. Таким образом, повалило три штуки. Электроэнергию нам сразу отключили. Приехала скорая. Вы посмотрите, какого качества столбы? - задаются вопросом жители улицы Карбышева. - Там даже арматуры в них нет. И дальше по улице столбы немного покосило, наверное, тоже когда-нибудь упадут. Сотрудники полиции перекрыли дорогу. Медики оказали первую помощь пострадавшему водителю. Место оцепили сигнальной лентой. Другие подробности выясняются. В управлении здравоохранения и департаменте полиции пообещали прокомментировать ДТП позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.