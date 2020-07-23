Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам специалистов, сам процесс проведения дезинсекционных работ с каждым годом усложняется, так как насекомое быстро адаптируется к любым условиям окружающей среды. В результате препараты для истребления кровососущих должны регулярно меняться, чтобы усилить свое воздействие. За последние 5 лет такие препараты "Циперметрин" и "Солфак", ранее использующиеся для уничтожения комаров, теперь больше не применяются. С 2018 года специалисты ввели российский продукт «Медилисципер». Однако позже его действенный эффект сошел на нет. Комары адаптировались к его ядовитым веществам. Поэтому в последнее стали применять новый препарат под названием "Мистраль". ⠀ - Сегодня мы изучаем влияние нового препарата на экологию окружающей среды. Эффект от препарата «Мистраль» довольно высок. Однако, его нельзя использовать в больших количествах. Поэтому мы сократили его объем и смешали с ранее использованным препаратом «Бомбей». На прошлой неделе препарат показал положительный результат. В настоящее время мы находимся на 7-ом этапе массовой дезинсекции, есть еще 8, 9 и 10 этапы, - сказала биолог-энтомолог Айнагуль Даулетиярова. ⠀ Стоит отметить, что подрядная компания "AG Disinfection services" при городском отделе ЖКХ начала дезинсекцию еще в марте. На первом этапе были охвачены водоемы, обработаны подвалы и подъезды 1188 жилых домов. ⠀ Отметим, что дезинсекция «бесхозных» домов, которые не обслуживаются КСК, проводится по субботам и воскресеньям, а жилищного сектора, где имеется КСК, в будние дни. В частном секторе, сельских округах, дезинсекционные работы проводят вечером, согласно установленному графику. Кроме того, специалисты поддерживают обратную связь с населением в социальных сетях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.