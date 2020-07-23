Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших COVID-19. - Также за прошедшие сутки в ЗКО было выявлено 99 случаев СOVID-19, из них 55 человек переносят болезнь без клинических проявлений, - отметили в МВК РК. К слову, всего в стране подтверждено 76 799 случаев, из них в ЗКО - 5031. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.