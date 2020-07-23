улица Ескалиева Ремонт на улице Ескалиева проводился в 2014-2015 годах. Объект был переходящим, а подрядчиком выступило ТОО "Нуржолстрой". Жители данной улицы, впрочем как и обычные автомобилисты, еще тогда жаловались сначала на то, что ремонт идет долго, а затем на его качество. Уже при ремонте были видны волны на дороге. Позже работы приостановили, и они были продолжены только в через год. Как стало известно, ремонт, проводимый на улице Ескалиева компанией ТОО "Нуржолстрой", отделом ЖКХ г.Уральск принят не был. На ТОО подали в суд. В отделе жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск рассказали, что общая стоимость капитального ремонта ул. Некрасова-Лермонтова (который также проводила компания "Нуржолстрой" - прим.автора) на участке от ул. Курмангазы до ул. Нурпеисовой составила 72 миллиона тенге. Подрядчик - ТОО"Нуржолстрой" - в 2015 году освоил 80% от выделенной суммы, остальные 20% были возвращены в бюджет. - Общая стоимость реконструкции дороги по ул. Ескалиева от ул. Ихсанова до ул. Пугачева составила 156 миллионов тенге. Также пять лет назад подрядчик ТОО "Нуржолстрой" выполнил работы на 40—45 %, потом его признали недобросовестным по решению суда. На следующий год ТОО "Пирамида" закончило ремонт данной дороги, - пояснили в ЖКХ, ПТ И АД города Уральска. Состояние этих дорог, несмотря на то, что с момента ремонта прошло всего пять лет, оставляет желать лучшего. Однако на сегодняшний день, как сообщили в ЖКХ, данные улицы отсутствуют в плане ремонта дорог. Между тем корреспонденты "МГ" поговорили с экс-директором по производственно-техническим вопросам подрядчика фирмы ТОО «Нуржолстрой» Азаматом Мусиловым. Именно эта компания проводила ремонт улиц Ескалиева, участка дороги по улице Некрасова -Лермонтова и улице Байтурсынова. Азамат Мусилов рассказал, что проблему дорог он начал затрагивать с 2015 года. В 2014-2015 годах он руководил ТОО«Нуржолстрой», которое как раз-таки и занималось строительством дорог в городе. - Это алматинская фирма, которая приехала в Уральск ремонтировать три дороги. Меня назначили техническим директором, я отвечал за обеспечение техникой, людьми и материалами. Нашими объектами были ул. Некрасова-Лермонтова, Ескалиева и Байтурсынова. У меня нет технического образования, но в тот момент, благодаря давлению со стороны акимата города и ЖКХ, я выучил дорогу полностью. По всем трем объектам у нас были абсолютно кривые проекты. Два из них были до того ужасные, что длина улицы по проекту не соответствовала фактической длине улицы. Третий проект вовсе был абсурдным, потому что он не был согласован с АО «KEGOC» (Казахстанская компания по управлению электрическими сетями). Это гигант, который занимается доставкой электроэнергии в Казахстане, - рассказал Азамат Мусилов и отметил, что ему до сих пор непонятно, почему же готовый проект на строительство дороги не был согласован АО «KEGOC». - Почему проект не был согласован, я не знаю, но если идти пошагово, то когда проект заказывается государством, проектировщик обязан изучить детально будущую дорогу, учесть все варианты, отметить, чьи интересы этот участок дороги затрагивает, это может быть и ТОО «Батыс су арнасы», и АО «Казахтелеком», и ТОО «Жайыктеплоэнерго», в том числе и АО «KEGOC». То есть если проектировщик видит, что по участку проходит линия электропередач, он должен это согласовать в проекте, - отмечает Азамат. - В 2014 году мы получили проект на руки, начали его реализовывать. Тогда меня вызывал руководитель АО «KEGOC» и выписал запрет на выполнение работ. Проект не согласован. Я этот запрет с сопроводительным письмом представил экс-акиму Уральска Алтаю Кульгинову, а также заказчику - руководителю ЖКХ, где все указал и пояснил, что работы нами будут выполнены только до линии электропередач. И представьте, тогда акимат не посчитал нужным ответить мне на это письмо вообще. Таким образом, со слов Азамата Мусилова, ими был сорван график выполнения работ. Дорога осталась недостроенной. - Я повторно обращался к властям, все молчали. В итоге они согласовали проект в декабре 2015 года, но уже шел суд, который впоследствии нашу фирму признал недобросовестной. Предприятию деньги не выплатили, фирма обанкротилась. При строительстве дорог акты выполненных работ сдаются по мере их выполнения. Нам были оплачены объемы, которые были выполнены, но остались и не закрытые суммы, к примеру, покрытие дороги асфальтом, укрепление обочины, тротуары и другое. Они все были недоплачены. А деньги наш уважаемый акимат вернул государству, якобы они сэкономленные, - вспоминает Азамат. Азамат Мусилов объяснил состояние улицы Ескалиева и ответил, почему там просел асфальт. - В 2014 году, когда мы получили проект, заказчик умолчал о том, что годом ранее там производился ремонт коллектора. После чего подрядчик выполнил послойную укатку некачественно, и когда мы сняли нижний слой, вызвали независимую лабораторию, которая нам сказала, что туда класть асфальт нельзя, потому что низ пустой, о чем мы письменно уведомили заказчика. Нет нужной плотности грунта. Тогда мы рекомендовали остановить график выполнения работ, вызвать тех подрядчиков, чтобы они качественно провели работы. Но нам сказали, что это долго и мы должны продолжить строительство. В итоге работы выполнены, асфальт просел, - пояснил мужчина. Ответил Мусилов и на вопрос о плачевном состоянии дорог по улице Некрасова-Лермонтова. - По этому проекту толщина асфальта, которую мы срезали, оказалась недостаточной, нужно было срезать еще. Опять же есть проект, от которого никуда не денешься. Поэтому асфальт в некоторых местах неровный. Но по проекту углубиться дальше не могли, из-за этого в некоторых местах асфальт не ровный. Кроме того, материал не выдерживает нагрузки, так как там ездят автобусы, да еще и поток машин большой. Снова транспортная нагрузка по проекту не соответствует реальности, - заключил Азамат Мусилов.улица Ескалиеваулица Лермонтова