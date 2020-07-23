По словам и.о. директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаевой, в настоящее время в службе Covid-такси Атырау и города Кульсары, задействовано 7 бригад, состоящие из водителя и фельдшера. - Covid-такси оснащено всем необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, водители тоже знают, как пользоваться защитной одеждой и какую помощь нужно оказать больному. При необходимости они могут помочь фельдшеру, - пояснила Наргиз Баймолдаева. В настоящее время бригада такси работает в ночную смену, то есть жители могут обратиться к этому виду услуг с 17.00 до 9.00 утра. - В случае необходимости количество бригад Covid-такси будет увеличено, население будет обслуживаться круглосуточно. Так как в настоящее время дневная бригада полностью выполняет свою работу, необходимости для увеличения числа такси нет. После каждой оказанной услуги салон автомобиля обязательно обрабатывается дезинфицирующими средствами, - отметила Наргиз Баймолдаева. Напомним, что Covid-такси не занимается назначением лечения. Для экстренной госпитализации вызываются бригады скорой помощи. Данный вид деятельности финансируется областным управлением здравоохранения. Услуга Covid-такси осуществляется бесплатно. Отметим, что ранее в Атырауской области был открыт колл-центр, в котором задействовано 36 опытных врачей. Здесь специалисты предоставляют онлайн-консультации 24 часа в сутки по домашнему лечению пациентов с легкими формами заболевания коронавирусом и другими вирусными инфекциями. Благодаря этому, количество вызовов скорой помощи сократилось с 1300 до 900 звонков в сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.