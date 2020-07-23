22 июля в областном акимате состоялось заседание регионального оперативного штаба. Как рассказал заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев, в инфекционных стационарах нет дефицита среднего и младшего медицинского персонала. – На сегодняшний день в медицинских организациях области работают 1620 врачей, из них в государственных медучреждения - 1288, в частных клиниках - 332. В инфекционных стационарах имеется дефицит акушеров-гинекологов. Нехватки младшего и среднего медицинского персонала, по информации наших медорганизаций, нет. В начале августа в область из университета имени Асфендиярова прибудут девять резидентов, которые обучались за счет бюджета области. Из университета имени Оспанова прибудут 66 выпускников, их прибытие ожидается в июле-августе. Мы будем с каждым выпускником разговаривать и уговаривать работать в нашей области. Из высших учебных заведений прибыл 21 врач, среди которых один онколог, пять хирургов, пять акушеров-гинекологов, по одному эпидемиологу, анестезиологу, нейрохирургу, кардиологу, педиатру, а также терапевты. Из 307 выпускников, закончивших Западно-Казахстанский высший медицинский колледж, по медорганизациям области распределены 104 специалиста. 33 выпускника частного медицинского колледжа "Максат" трудоустроены в областную станцию скорой медицинской помощи. Кроме этого, в нашу область прибыли 10 врачей, пять - из РФ, еще пять - из города Актобе, - рассказал Айдар Нуралиев. - Кадровая служба управления здравоохранения плохо работает. 66 западноказахстанских выпускников выпускались из университета имени Оспанова, в университете имени Асфендиярова 9 студентов обучались за счет бюджета ЗКО. Где они сейчас ходят? - возмутился глава региона. Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что выпускники медицинских вузов не торопятся вступать в ряды врачей. - Во-первых, не у всех выпускников закончились экзамены. Во-вторых, как мне сообщили из ректората этих вузов, сами студенты, несмотря на то, что им уже выписаны дипломы, не торопятся забирать их. У них срок до сентября, и они просто не приходят за дипломами. У нас списки есть, мы сейчас их обзваниваем. Некоторые, услышав нас, отключают телефоны, некоторых мы нашли, но у них есть отговорка, что до сих пор дипломы не взяли. Для того чтобы взять диплом, им нужно выехать по месту, а в последнее время они находились на дистанционном обучении, - сообщил Болатбек Каюпов. Гали Искалиев распорядился найти всех выпускников медицинских вузов и в ускоренном порядке выдать им дипломы. - Что значит "не хотят"? Они ведь уже врачи. Я считаю, что ваш начальник отдела кадров не работает. Найти всех этих выпускников, взять с них доверенность на получение диплома, съездить, дипломы привезти - не проблема. Наши выпускники, наверное, думают, что можно еще месяц погулять и потом только устраиваться на работу. Или они еще не осознали, что они врачи или вы не требуете с них? Вот у нас не хватает акушеров-гинекологов, а из университета имени Оспанова выпустились 13 человек, 18 хирургов, восемь терапевтов. Всех найти на этой неделе, с ректорами переговорить, в ускоренном порядке выдать дипломы, в первую очередь тем, кто за счет бюджета обучался, - заявил Гали Искалиев. По информации управления здравоохранения, в инфекционных стационарах нет дефицита среднего медицинского персонала. Однако аким области заявил, что ему поступают жалобы от пациентов на нехватку медсестёр. - Я был в больницах и пациенты жалуются, что медсестры не подходят к ним. Понятно, что к каждому больному не выделить персональную медсестру, но по 5-6 часов не подходить к пациентам тоже не правильно. У вас, наверное, есть норматив, по которому нужно регулярно подходить к больному и спрашивать о состоянии. У нас медсестёр не хватает из-за того, что больницы не могут взять людей в штат, денег нет платить им заработную плату, хотя потребность есть, и она большая. Надо решать их вопрос с зарплатой. На каждом этаже должна быть одна дежурная медсестра как минимум. Наш медколледж готов еще 100 медсестёр выпустить, а наши врачи не подают заявки. Проблемы больниц не должны быть проблемами больных. Вы пока думаете - у нас люди болеют. Разбирайтесь с руководством областной больницы, изучите проблемы и мне доложите. Если не справляются, то меняйте людей. Почему люди ждут результаты ПЦР-тестов по 5-6 дней, хотя мы наладили все? В течение суток результаты должны быть готовы. Оказывается, сами врачи до пациентов не доводят эти результаты. Здоровые люди, которых нужно выписывать просто так лежат, call-центры тоже не работают. Кто не может или не хочет работать - пусть освобождают места, - возмутился Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.