Административное дело в отношении сотрудника антикоррупционной службы было прекращено, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сотрудника антикоррупционной службы, гнавшегося за полицейским авто, привлекут к адмответственности в Уральске 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. 30 июня в пресс-службе департамента полиции сообщили, что они не смогли установить личность водителя "Тойоты". Однако в этот же день очевидец прислал фото автомобиля "Тойота", стоявшего возле здания антикоррупционной службы. Позже выяснилось, что гнавшаяся за полицейской машиной "Тойота" с российским номером принадлежит сотруднику антикоррупционной службы. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в отношении сотрудника антикоррупционной службы составлен административный протокол по статье 596 ч.3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Дело передано в суд, Однако 23 июля заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет во время брифинга в РСК заявил, что сотрудника их ведомства все же не привлекли к административной ответственности. - Наш сотрудник преследовал полицейскую машину не по своей воле, не по личным мотивам. Погоня была оправдана, и в результате в салоне полицейской машины были обнаружены необходимые доказательства, которые свидетельствуют о виновности нарушителя. Иные подробности разглашению не подлежат. Что касается сотрудника антикоррупционной службы Кульжанова, то в отношении него полицейские завели административное дело и направили в суд. Специализированный административный суд, рассмотрев данный материал, принял решение прекратить дело в отношении следователя антикоррупционной службы. В данном случае действия следователя были законными, - заявил Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.