Вера Муравская живет в этом дворе с давних пор. Пожилая женщина отмечает, что фонтан во дворе был построен еще в советские времена. Он уже давно не функционирует. - Мы просили подрядчиков убрать неработающий фонтан, а на его месте построить детскую площадку. Но они сказали, чтобы мы обращались в акимат. А кто у нас пойдет? Одни пенсионеры. Люди хотели увидеть проект своими глазами. Подрядчики сказали, что он разрабатывался в Алматы. Сейчас уже строители не приходят. Сказали, что финансирования нет из бюджета, - рассказала жительница города. Люди говорят, что щебень вместо асфальта доставляет большие неудобства. Ходить по дорожкам очень проблематично. - Когда мы узнали, что двор отремонтируют, то обрадовались. Оказалось зря. Здесь дети падают и получают травмы. Здесь трудно ходить. Сейчас щебень немного утрамбовался, а сначала было вообще невозможно. Просим акимат обратить внимание на проблему, - сказала жительница города Анна Щучкина. В этом году на благоустройство 11 городских дворов выделено более 400 млн тенге. Деньги на реализацию программы "Дорожная карта занятости" поступают из республиканского бюджета. - Работы идут по графику. До сентября подрядная организация закончит объект. Осталось заасфальтировать проезды и установить малые архитектурные формы. По трем городским дворам работы уже завершены, по двум дворовым территориям проводятся конкурсные процедуры, - отметил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Жандос Дуйсенгалиев. Отметим, что всего в городе насчитывается 480 дворов. Больше 350 из них уже благоустроены.