Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 июня в Казахстане стартовала акция по регистрации леворульных автомобилей с армянскими номерами. Регистрация продлится до 1 сентября текущего года. При этом поставить на учёт можно только автомашины, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года. Как отметил и.о. начальника управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков, владельцам автомашин нужно будет произвести всего три платежа на общую сумму 11 946 тенге. Это сбор за регистрацию - 695 тенге, пошлину за техпаспорт - 3 473 тенге и пошлину за госномер - 7 778 тенге. – Таким образом, для регистрации транспортных средств необходимо будет предоставить: документ, удостоверяющий личность, квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин, армянское свидетельство об учёте ТС (с переводом на государственный или русский язык) и ГРНЗ, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства в случае переделки с правого руля на левый. Документы, составленные на ином языке, кроме государственного или русского, необходимо перевести и заверить подписью нотариуса либо другого лица, имеющего право совершать такие действия. Автовладельцам, имеющим прописку в ЗКО, выдадут жёлтые номера 7-го региона с литерой "А". При оформлении техпаспорта зарегистрированному автомобилю в документе, в разделе «Особые отметки» внесут запись: «Не подлежит к регистрации на иное лицо», - рассказали в департаменте полиции области. На сегодняшний день уже 312 владельцев авто с армянскими номерами получили желтые номера. Для регистрации авто необходимо обратиться в СпецАвтоЦОН города Уральск по адресу: ул.Жангир хана, 160, где вы сможете получить подробную консультацию у сотрудников управления административной полиции. Кроме того, вы можете проконсультироваться, позвонив по телефонам call-центра ДП ЗКО: 8 (7112) 350484, 87084350484.