28 октября «Террасофт Россия» приглашает на онлайн-конференцию для бизнес- и ИТ-лидеров ACCELERATE GLOBAL 2020 — масштабное мероприятие, которое соберет сотни спикеров и десятки тысяч участников со всего мира. В течение 24 часов гости познакомятся с практическим опытом, кейсами и историями успеха, которые помогут найти новые возможности для ускорения бизнеса. ACCELERATE GLOBAL 24 ЧАСА НОН-СТОП — 200 СЕССИЙ — 7 ЯЗЫКОВ — 5 КОНТИНЕНТОВ Трансляция конференции на русском языке стартует в 10:00 (МСК). На главной онлайн-сцене выступят: • Катерина Костерева, CEO «Террасофт», • Сергей Черноволенко, генеральный директор Softline, • Александр Семенов, председатель совета директоров «КОРУС Консалтинг», • Владимир Вертоградов, вице-президент ГК «Ланит», • Игорь Никулин, директор департамента продаж и менеджмента проектов «КРОК». Спикеры поделятся опытом цифровой трансформации крупнейших организаций, а также лучшими практиками применения low-code, CRM- и BPM технологий, которые позволяют эффективно решать уникальные задачи бизнеса. В рамках мероприятия пройдут интерактивные мастерские для аналитиков и разработчиков, а также состоится презентация новой версии платформы Creatio от лидеров R&D «Террасофт». Присоединяйтесь и приглашайте своих коллег, чтобы провести день мероприятия с максимальной пользой для всей команды! Участие бесплатное! ОРГАНИЗАТОР Компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Подробнее: www.terrasoft.ru