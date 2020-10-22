Прирост заболеваемости COVID-19 в городе составила 0,4%, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пустые улицы, стоянки и рынки: как проходит карантинный выходной в Уральске (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста управления контроля качества товаров и услуг г.Уральск Назгуль Ажмуратовой, эпидситуация в городе остается нестабильной. - По городу Уральск зарегистрировано 3780 случаев коронавирусной инфекции. Мы регистрируем как симптомных, так и бессимптомных больных. Их количество на сегодняшний день одинаковое. Большая часть заболевших – это пожилые люди в возрасте старше 60 лет. За последние сутки прирост заболеваемости по городу составил 0,4%, тогда как до этого прирост был не более 0,08%-0,1%%, - рассказала Назгуль Ажмуратова. К слову, в городе выявлено 9 случаев заражения КВИ в организациях образования, 5 случаев из них среди воспитателей и педагогов и 4 среди детей. Однако, по словам главного специалиста ведомства, результаты эпидрасследования показывают, что дети заражаются в семьях. Сегодня, 22 октября, вышло постановление главного санврача г.Уральск Мадениета Танауова, согласно которому с сегодняшнего дня в городе ликвидируют места стихийной торговли, а также ограничено движение общественного транспорта и проведение сельскохозяйственных ярмарок по воскресеньям. - У горожан будет возможность закупиться необходимыми товарами в субботу, а в воскресенье общественный транспорт ездить не будет, - рассказала заместитель руководителя уральского городского управления контроля качества товаров и услуг Роза Хасенова. Кстати, несмотря на разрешение межведомственной комиссии на работу ТРЦ по субботам в Уральске запрет сохраняется. - Крытые рынки и торговые центры по-прежнему в выходные дни работать не будут. Это связано с нестабильной эпидситуацией в городе, - отметила Роза Хасенова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.