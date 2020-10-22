В данный момент в Таскалинском районе 1750 школьников занимаются дистанционно. На днях для детей из многодетных и малообеспеченных семей привезли компьютеры. - Всего в районе 18 школ. В 12 школах занятия ведутся дистанционно, в остальных в штатном режиме. Особое внимание уделяется обеспечению учащихся всем необходимым для дистанционного обучения. В начале учебного года многодетные и малообеспеченные семьи были обеспечены 60 планшетами. Пришла новая партия компьютеров, которые будут распределены, за этим строго следит специальная комисссия, - сообщила руководитель отдела образования Таскалинского района Айгуль Касимова. Как стало известно, компьютеры соответствуют всем современным требованиям. Теперь у Таскалинских школьников не будет возникать проблем с дистанционным обучением, говорят родители. - Сейчас многим приходится нелегко. У меня трое детей учатся в школе. Муж остался без работы из-за эпидемии коронавируса, обходится подработками, однако этих денег едва хватает на еду и одежду. Раньше дети учились через телефон, однако это очень неудобно. На днях нам выдали новый компьютер. Спасибо огромное за это. Теперь учиться детям станет гораздо проще, - говорит Мама школьников Асель. К слову, в конце месяца в район доставят еще 214 компьютеров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.