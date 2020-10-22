Компания ТОО «Ернур» уже два года занимается вывозом мусора в районном центре Сырымского района. Здесь работают 5 человек. Предприятие имеет всю необходимую технику. В районном центре работают 60 организаций, 40 из них подписали договор с мусоровывозящей компанией. Также их услугами пользуются 30% населения Жымпиты. На окраине села располагается полигон. По инициативе местного акимата там будет установлено освещение и видеокамеры. - Сотрудники наши вывозят мусор ежедневно. Но не все сельчане следят за чистотой села. Они выкидывают шкуры, пищевые отходы, трупы животных не в контейнеры. Поэтому хочется отметить, что чистота села зависит от культуры его жителей. Есть проблемы, конечно. В грязную погоду тяжело на некоторые улицы проехать. Но стараемся справляться,- рассказал директор ТОО «Ернур» Нуржан Бисенгалиев. Водители КамАЗов зарабатывают порядка 100-150 тысяч тенге, трактористы 60 тысяч. Двое сотрудников получают заработную плату через районный центр занятости. Директор компании не скрывает, что одной из основных проблем является установка дополнительных контейнеров. - Я работаю на погрузчике уже 4,5 года. На полигоне провели уборку территории. Расчистили мусор, которых хранится тут с советских времен. Работы хватает. Зарплата во время, - сообщил водитель погрузчика Армат Жолдыбаев. Всего в Жымпитинском сельском округе планируется установить 140 новых контейнеров. На это акимат уже выделил средства. На всех контейнерах новых также появится надпись «Чистое село». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.