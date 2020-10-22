По сообщению службы спасения, 23 октября в ЗКО местами ожидается туман, ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью похолодает до -3. +13 градусов ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Актау ожидается переменная облачность, температура воздуха днем +15 градусов, ночью +7. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.