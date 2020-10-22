Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева впервые высказалась о недавно изменившемся семейном положении своего старшего сына - певца и музыканта Али Окапова, а также объяснила, каким на самом деле было торжество по случаю свадьбы, передает zakon.kz. Сын Розы Рымбаевой женился на казахстанской певице в Атырау Фото: instagram.com/revuenews Роза Рымбаева рассказала, что сноха - певица Акерке Буркитбай, каждый день угощает ее вкусными блюдами и чаем, выразив одобрение выбору сына. - Очень хорошая девушка, просто молодец, творческая личность, как и мы. Очень скромная, играет на кобызе. Зовут ее Акерке. Мы все в одной сфере. Живем вместе, одной большой и дружной семьей. Каждый день пью чай с рук своей снохи. Вообще мы познакомились два года назад. А о своем решении пожениться они с Али сообщили мне весной. С тех пор я и узнала все, - рассказала Роза Рымбаева. Также народная артистка прокомментировала информацию о большом тое, который был организован в честь свадьбы Али и Акерке в Атырау. - Праздника в честь свадьбы еще не было, было лишь сватовство, в узком кругу, было всего 20 человек. Именно на этом сватовстве кто-то сделал фотографии и распространил, оттуда и слухи пошли. В связи с карантином мы не стали делать свадьбу. Но надеемся, что и этот день настанет, - призналась Роза Рымбаева. Также народная артистка сообщила, что сваты между собой договорились, отвечая на вопрос, пришлось ли платить калым за невесту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  