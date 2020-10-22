Два фигуранта водворены в изолятор временного содержания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стрельба в Уральске: двое обвиняются в покушении на убийство Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Галым Байжанов, по факту массовой драки на территории АЗС VenOil по улице Шолохова возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство группой лиц, совершенное предметами предназначенными для причинения вреда здоровью" и "Покушение на убийство". – Мы установили и задержали всех участников конфликта, двое водворены в изолятор временного содержания, им предъявлены обвинения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных. Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия, определяются конкретные действия каждого участника событий, нужно проводить очные ставки, допросы. По делу есть очень много свидетелей, приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы действия каждого фигуранта. Иные подробности в интересах следствия мы не можем придавать огласке, - рассказал начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Галым Байжанов. Участниками инцидента стали 20 человек. По словам полицейских, причиной потасовки стал конфликт двоих мужчин и неприязненные отношения. – Они встретились для выяснения отношений, и встреча переросла в драку. Возраст участников конфликта от 20 до 25 лет. По делу проходит огнестрельное оружие, оно изъято, - отметил Галым Байжанов. Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. Полицейским удалось задержать всех участников конфликта, ведется досудебное расследование. Позже свидетели рассказали подробности инцидента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.