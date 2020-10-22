Им стал нынешний и.о. руководителя управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области. Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области Байдуалиев Асхан Мархабаевич - врач-уролог, кандидат медицинских наук. Асхан Байдуалиев выпускник Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова, он начал свою карьеру ассистентом кафедры урологии и острой нефрологии. Был директором Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем  управления здравоохранения Алматинской области, руководителем центра дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова. Занимал должность директора департамента по клинической работе  Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова, руководитель управления здравоохранения г. Шымкент. Напомним, предыдущий руководитель управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров подал в отставку по собственному желанию в начале октября.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено РСК Атырауской области