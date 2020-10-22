Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО Во время патрулирования территории РУ-170/2 сотрудники департамента уголовно исполнительной системы с внешней стороны режимного учреждения задержали мужчину. Он перебросил на территорию тюрьмы полиэтиленовый сверток, обмотанный скотчем. Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, момент переброса был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. Стоит отметить, что мужчина освободился из стен этого самого РУ всего неделю назад. – В ходе осмотра предмета, переброшенного на территорию РУ было обнаружено черно-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно насвай, 309 таблеток наркосодержащего препарата, а также четыре шприца, в которых находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом,– рассказал заместитель начальника ДУИС по ЗКО Нияз Рыспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.