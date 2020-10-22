Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе, во время проверки на складе компании отсутствовал запас лекарств. Менеджер «СК-Фармация» объяснила это тем, что медикаменты хранятся в соседней Актюбинской области, а имеющийся запасы на складе уже распределены по медучреждениям. При проверке не оказалось медицинских масок в поликлинике №3. Ответственный медработник оправдывался, что маски закончились буквально за несколько минут до визита проверяющих. На складе поликлиники, обслуживающей почти 5000 горожан, не хватало некоторых лекарств. Например, вместо необходимых 5000 упаковок таблеток «Ксарелто» и «Дексаметазона», которых должно хватить на два месяца, в наличии оказалось всего 10 упаковок. Напомним, что недавно и. о. начальника Управления здравоохранения Асхан Байдуалиев заявил, что Атырауская область имеет двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты, на случай второй волны коронавируса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.