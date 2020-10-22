Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 октября, вышло новое постановление главного санитарного врача города Уральск Мадениета Танауова. Так, с сегодняшнего дня в городе ограничили выход на улицу без крайней необходимости людям старше 65 лет. Кроме этого, теперь по воскресеньям в городе не будет ездить общественный транспорт. Проводить сельскохозяйственные, продовольственные ярмарки по воскресным дням так же запрещается. Вместе с тем, акиму города и управлению полиции было поручено ликвидировать стихийные рынки по адресам: - ул.Досмухамедова, район рынка «Мирлан»; - ул.Абулхаир хана 155, район ТД «Жайык»; - проспект Н.Назарбаева, район остановки «Юбилейная»; - ул.Курмангазы, район ТД «Школьник»; - проспект Абая 90/2в, район бывшего рынка «Султан»; - 6 микрорайон, напротив ТД «Жеңіс» - проспект Абулхаир хана, 155, район "ТД Аяжан"; - ул. Курмангазы район рынка Акжол; - улица Гагарина район рынка "Өнім”. К слову, ранее аким ЗКО Гали Искалиев вновь посетовал, что люди до сих пор продолжают праздновать тои и садака, несмотря на то, что им грозит штраф за это. Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев дополнил, что с 25 августа на пульт 102 поступило 24 сообщения о проводимых свадьбах. - Из них 8 случаев были подтверждены, и эти люди получили за сообщения по 20 тысяч тенге, - отметил он. Глава области сказал, что за такие сообщения нужно продолжать поощрять людей, так как они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Гали Искалиев отметил, что есть такие факты, когда мониторинговые группы не впускают в рестораны на тои, закрывают окна и двери. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.