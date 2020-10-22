Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актюбинскую область с рабочим визитом прибыли директор Департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции Расул Медетов и заместитель председателя республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве (СМГ) Рафаэль Гасанов. Как сообщили в проектной офисе AQTÓBE - ADALDYQ ALAŃY, в рамках данной поездки представителями Агенства и СМГ проведен ряд тематических мониторингов в сфере образования, деятельности Центров обслуживания населения и склада ТОО «СК-Фармация» в Актюбинской области. - Результаты мониторинга вновь привлекли внимание к единому дистрибьютору по закупу лекарств тем, что уровень готовности хабов СК «Фармация» ко второй волне Covid-19 вызывает сомнения. Сотрудники нашумевшей организации по закупу лекарств, не смогли предоставить четкие сведения ни о количестве медикаментов, ни о наличии противовирусного препарата «Авифавир». Более того, представитель Актюбинского филиала «СК Фармации» Нурлан Жубанышев заявил, что многие препараты уже находятся в больницах, при этом на вопрос, когда и куда была осуществлена последняя поставка и в каком объеме, точно ответить не смог. Вследствие чего, у общественников возникли сомнения касательно реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для 4-х западных регионов (Актобе, Уральск, Атырау, Актау), - рассказали в проектном офисе. Стоит отметить, что буквально в понедельник, 19 октября, на аппаратном совещании в стенах Антикора председатель правления «СК Фармации» Ерхат Искалиев доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств, подчеркнув полную готовность ко второй волне коронавируса. В своем выступлении Ерхат Искалиев озвучил, что закуплены препараты на сумму 5,9 млрд тенге по 37 различным наименованиям. На этом же совещании глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев проинформировал о том, что по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева будут проведены общественные мониторинги, направленные на выявление степени готовности ко второй волне Covid-19. Напомним, что во время первой вспышки коронавируса, сотрудники Антикора совместно с общественностью проверили более 2500 аптек на наличие препаратов против COVID-19 и объективность цен на данные лекарственные средства. Проведено около 400 мониторингов в складах, а также проинспектировано 4 основных хаба «СК Фармации» в Нур-Султане, Алматы, Актобе и в Шымкенте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.