По словам нынешнего директора драмтеатра имени Х. Букеевой Салтанат Абылгазиевой, за год работы она выявила серьезные нарушения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель Областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой Салтанат Абылгазиева на своей странице в социальной сети Facebook, высказалась по поводу возникшего конфликта между ней и актерами. Она была назначена на должность директора 23 октября прошлого года.
– Буквально на следующий день я ознакомилась с состоянием театра. Оно было в плачевном состоянии: в здании ни разу не проводился капитальный ремонт, крыша и трубы протекали, облицовка снаружи сыпалась. Далее я направила запрос в управление культуры с просьбой провести внутренний аудит. В театре не оказалось кассового, материального учетного стола, бухгалтерского баланса, главной книги, документов по финансовой и материальной инвентаризации, имущество театра не было зарегистрировано, многих приказов не было, в том числе и трудовых договоров. В декабре я была вынуждена объявить выговор главному бухгалтеру за несвоевременное оформление актов приемов-передач, - написала Салтанат Абылгазиева (перевод редакции с казахского языка).
По словам директора театра, во время комплексной проверки деятельности театра за 2015-2019 годы сотрудники департамента внутреннего аудита выявили многочисленные нарушения. В департаменте экономических расследований завели уголовное дело, которое не закрыто до сегодняшнего дня. Долг театра перед услугодателями составил более 14 млн тенге. Кроме этого, по словам Салтанат Абылгазиевой, в театре выявили отсутствие оборудования, которое позже непонятным образом было обнаружено спрятанным в помещении.
– Сотрудники охранной фирмы сказали, что ночью какие-то люди привезли оборудование и оставили в кабинете. Не верить им у меня нет оснований. Кроме этого, 19 человек были зарегистрированы как внештатные сотрудники, за год им было выплачено более 12,6 млн тенге. Я переговорила с ними, объяснила, что у театра есть долги, выплатила им компенсации и освободила от должности. Вы сами понимаете, что при долге в 18 млн тенге ежегодно оплачивать внештатным сотрудникам 12 млн тенге просто нецелесообразно. В результате аудиторской проверки выяснилось, что за 5 лет семи "мертвым душам" были выплачены миллионные зарплаты. Коллеги обвиняют меня в жесткости и грубости, но за этот год я не позволила себе никого обидеть. Наоборот, мне пытались всучить конверт с деньгами и обвинить в коррупции. Есть такие актеры, которые, закончив факультет филологии, устроились на работу в театр, приходили на работу в нетрезвом состоянии. По закону я имела право их сразу же уволить, но и этого я не сделала, относилась с пониманием и делала лишь устное замечание. Я требовала приходить на работу вовремя, на людях вести себя подобающе, соблюдать правила этики, на что мне кричали: "Кто ты такая?" - говорит Салтанат Абулгазиева.
Стоит отметить, что за год работы Салтанат Абылгализева выплатила долг театра в размере 11 млн тенге.
– Времена пройдут, руководство сменится, но театр никуда не денется. Мне стыдно лишь перед нашими зрителями, которые невольно стали свидетелями такой нелицеприятной ситуации, которую можно было решить в коллективе. В социальных сетях опубликовали записи, в которых облили меня грязью, назвали грубой, необразованной, невоспитанной и безкультурной. Для меня важно мнение зрителя, только он может судить меня и давать оценку моей работе, - заключила свой пост Салтанат Абулгазиева.
