По словам нынешнего директора драмтеатра имени Х. Букеевой Салтанат Абылгазиевой, за год работы она выявила серьезные нарушения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске актерская труппа казахского драмтеатра требует отставки руководителя Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель Областного казахского драматического театра имени Х.Букеевой Салтанат Абылгазиева на своей странице в социальной сети Facebook, высказалась по поводу возникшего конфликта между ней и актерами. Она была назначена на должность директора 23 октября прошлого года. – Буквально на следующий день я ознакомилась с состоянием театра. Оно было в плачевном состоянии: в здании ни разу не проводился капитальный ремонт, крыша и трубы протекали, облицовка снаружи сыпалась. Далее я направила запрос в управление культуры с просьбой провести внутренний аудит. В театре не оказалось кассового, материального учетного стола, бухгалтерского баланса, главной книги, документов по финансовой и материальной инвентаризации, имущество театра не было зарегистрировано, многих приказов не было, в том числе и трудовых договоров. В декабре я была вынуждена объявить выговор главному бухгалтеру за несвоевременное оформление актов приемов-передач, - написала Салтанат Абылгазиева (перевод редакции с казахского языка). По словам директора театра, во время комплексной проверки деятельности театра за 2015-2019 годы сотрудники департамента внутреннего аудита выявили многочисленные нарушения. В департаменте экономических расследований завели уголовное дело, которое не закрыто до сегодняшнего дня. Долг театра перед услугодателями составил более 14 млн тенге. Кроме этого, по словам Салтанат Абылгазиевой, в театре выявили отсутствие оборудования, которое позже непонятным образом было обнаружено спрятанным в помещении. – Сотрудники охранной фирмы сказали, что ночью какие-то люди привезли оборудование и оставили в кабинете. Не верить им у меня нет оснований. Кроме этого, 19 человек были зарегистрированы как внештатные сотрудники, за год им было выплачено более 12,6 млн тенге. Я переговорила с ними, объяснила, что у театра есть долги, выплатила им компенсации и освободила от должности. Вы сами понимаете, что при долге в 18 млн тенге ежегодно оплачивать внештатным сотрудникам 12 млн тенге просто нецелесообразно. В результате аудиторской проверки выяснилось, что за 5 лет семи "мертвым душам" были выплачены миллионные зарплаты. Коллеги обвиняют меня в жесткости и грубости, но за этот год я не позволила себе никого обидеть. Наоборот, мне пытались всучить конверт с деньгами и обвинить в коррупции. Есть такие актеры, которые, закончив факультет филологии, устроились на работу в театр, приходили на работу в нетрезвом состоянии. По закону я имела право их сразу же уволить, но и этого я не сделала, относилась с пониманием и делала лишь устное замечание. Я требовала приходить на работу вовремя, на людях вести себя подобающе, соблюдать правила этики, на что мне кричали: "Кто ты такая?" - говорит Салтанат Абулгазиева. Стоит отметить, что за год работы Салтанат Абылгализева выплатила долг театра в размере 11 млн тенге. – Времена пройдут, руководство сменится, но театр никуда не денется. Мне стыдно лишь перед нашими зрителями, которые невольно стали свидетелями такой нелицеприятной ситуации, которую можно было решить в коллективе. В социальных сетях опубликовали записи, в которых облили меня грязью, назвали грубой, необразованной, невоспитанной и безкультурной. Для меня важно мнение зрителя, только он может судить меня и давать оценку моей работе, - заключила свой пост Салтанат Абулгазиева. Напомним, на днях актерская труппа казахского драматического театра имени Х.Букеевой потребовала отставки директора.