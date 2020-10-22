Иллюстративное фото из архива "МГ" Многие граждане, проверяя свои пенсионные счета, задаются вопросом, почему сумма их накоплений меняется ежедневно. Дело в том, что накопленные средства включают в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход. Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования активов. Поступающие на индивидуальные пенсионные счета взносы инвестируются доверительным управляющим - Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) в различные финансовые инструменты. Нацбанк инвестирует пенсионные активы в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению, утвержденным правительством, и лимитов инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ. С целью минимизации рисков финансовые инструменты делятся по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть последних - в долларах США. В состав инвестиционного дохода входят: - доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям); - доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки; - доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и так далее. Инвестиционный доход является величиной непостоянной и может быть как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде. Однако важно помнить, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и так далее) не являются показательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры. На 1 сентября 2020 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму более 12,2 триллиона тенге. С 1 сентября 2019 года, за год, сумма увеличилась почти на 2 триллиона тенге, или на 13 процентов. Порядка 5 триллионов тенге в общем объеме пенсионных накоплений составляет инвестиционный доход. При этом за 8 месяцев 2020 года на счета вкладчиков ЕНПФ был зачислен чистый инвестиционный доход в размере более 871,9 миллиарда тенге чистого инвестиционного дохода, что на 443,1 миллиарда тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если рассматривать более длительные периоды, то за время управления активами Национальным Банком Казахстана с 2014 года по 1 сентября 2020 года доходность составила 83,2 процента при уровне инфляции 64,6 процента. Реальная доходность пенсионных активов превысила 18,6 процента. Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ публикуется на официальном сайте ЕНПФ в разделе "Показатели/Инвестиционная деятельность". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.