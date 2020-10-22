Почему меняются суммы на пенсионных счетах казахстанцев
В ЕНПФ объяснили, почему инвестиционный доход может меняться ежедневно на счетах вкладчиков, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Многие граждане, проверяя свои пенсионные счета, задаются вопросом, почему сумма их накоплений меняется ежедневно. Дело в том, что накопленные средства включают в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход. Сумма пенсионных накоплений вкладчиков пересчитывается и переоценивается ежедневно в соответствии с результатами инвестирования активов.
Поступающие на индивидуальные пенсионные счета взносы инвестируются доверительным управляющим - Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) в различные финансовые инструменты. Нацбанк инвестирует пенсионные активы в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению, утвержденным правительством, и лимитов инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
С целью минимизации рисков финансовые инструменты делятся по видам, направлениям инвестирования, в том числе валютам. В настоящее время около 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть последних - в долларах США.
В состав инвестиционного дохода входят:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям);
- доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и так далее.
Инвестиционный доход является величиной непостоянной и может быть как положительным, так и отрицательным в краткосрочном периоде. Однако важно помнить, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (ежедневные, ежемесячные и так далее) не являются показательными, так как зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры.
На 1 сентября 2020 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму более 12,2 триллиона тенге. С 1 сентября 2019 года, за год, сумма увеличилась почти на 2 триллиона тенге, или на 13 процентов.
Порядка 5 триллионов тенге в общем объеме пенсионных накоплений составляет инвестиционный доход.
При этом за 8 месяцев 2020 года на счета вкладчиков ЕНПФ был зачислен чистый инвестиционный доход в размере более 871,9 миллиарда тенге чистого инвестиционного дохода, что на 443,1 миллиарда тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Если рассматривать более длительные периоды, то за время управления активами Национальным Банком Казахстана с 2014 года по 1 сентября 2020 года доходность составила 83,2 процента при уровне инфляции 64,6 процента. Реальная доходность пенсионных активов превысила 18,6 процента.
Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении. Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ публикуется на официальном сайте ЕНПФ в разделе "Показатели/Инвестиционная деятельность".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!