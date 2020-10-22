Скриншот с видео Не так давно, в социальной сети было опубликовано видео, в котором ученики не слушаются учителей во время онлайн-урока. Однако в социальной сети это видео подписали, что именно так проходит дистанционка в Атырау. Управлением образования Атырауской области по поводу видеозаписи была проведена проверка, было установлено, что она не имеет отношения к школьникам из Атырауской области. - Была проведена соответствующая проверка. В результате выяснилось, что данное видео не имеет никакого отношения к нашему региону, - сказал руководитель областного управления образования Саткан Есенгалиев. https://www.instagram.com/p/CGj_7AxDzkw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.