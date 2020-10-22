Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео, на котором видно, как происходит разбойное нападение на одну из АЗС. Как оказалось, случай произошел в городе Аксай 18 октября. Начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов сообщил, что 23-летний житель Аксая совершил разбойное нападение и похитил более 70 тысяч тенге на автомобильной заправочной станции. - Спустя пару дней подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное расследование по статье 192 УК РК "Разбой". За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы. Во время нападения мужчина только угрожал ножом. Пострадавших нет, - отметил Даурен Утегулов.

K7WyrLBw4s8

