Дело будет рассматриваться в ювенальном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщине оторвало голову винтом от катера: задержан несовершеннолетний сын депутата ЗКО Место гибели Екатерины Ананьевой Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, дело 17-летнего Артема Крылова передано в суд по части 1 статьи 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как на скамье подсудимых находится несовершеннолетний. – Дело было принято 19 октября. Предварительное слушание назначено на 26 октября. Дело будет рассматриваться в ювенальном суде, - сообщили в ведомстве. Напомним, 6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась.  Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им  пришлось похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей говорили, что не довольны ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей. 6 августа о задержании рассказали родные погибшей Екатерины Ананьевой. Выяснилось, что полицейские задержали несовершеннолетнего сына депутата ЗКО Валерия Крылова. Однако сам Валерий Крылов тогда утверждал, что уверен в невиновности сына. 8 августа следственный суд санкционировал арест подозреваемого, а 12 августа стало известно, что родственники ЕкатериныАнаньевой  простили подозреваемого. 22 сентября выяснилось, что Артему Крылову изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  